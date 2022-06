“Niente doccia o sciacquone wc, mutande pulite ogni 3 giorni”: la ricetta medievale di Pratesi anti siccità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu — Fulco Pratesi ha una «cura medievale», citiamo appositamente Pulp Fiction, per contrastare la penuria d’acqua dovuta al preoccupante stato di siccità in cui versa la Penisola. medievale mica per scherzo, perché il presidente onorario del Wwf spiega ai microfoni del Corriere come egli, per risparmiare quel bene preziosissimo che è l’acqua, da anni e anni non si fa la doccia, lavandosi «a pezzettini», non tira lo sciacquone dopo aver urinato — aspetta almeno la terza volta — e si cambia le mutande ogni «tre giorni, a volte anche di più». Pratesi, testimonial della nuova normalità In un futuro a metà tra l’anno Mille e Charles Dickens manca solo la visione della massaia che vuota il pitale pieno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu — Fulcoha una «cura», citiamo appositamente Pulp Fiction, per contrastare la penuria d’acqua dovuta al preoccupante stato diin cui versa la Penisola.mica per scherzo, perché il presidente onorario del Wwf spiega ai microfoni del Corriere come egli, per risparmiare quel bene preziosissimo che è l’acqua, da anni e anni non si fa la, lavandosi «a pezzettini», non tira lodopo aver urinato — aspetta almeno la terza volta — e si cambia le«tre, a volte anche di più»., testimonial della nuova normalità In un futuro a metà tra l’anno Mille e Charles Dickens manca solo la visione della massaia che vuota il pitale pieno di ...

