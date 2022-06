Neymar-Juve, la voce di mercato rimbalza in Spagna (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Neymar accostato alla Juventus. Il quotidiano spagnolo Sport accosta il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint Germain al club bianconero. “La Juventus starebbe valutando l’acquisizione di Neymar”, si legge nell’edizione online. Secondo Sport.es, la situazione del 30enne verdeoro al Psg è a dir poco “incerta” e non si può escludere che la società parigina voglia liberarsi dell’ex attaccante di Barcellona e Santos. Il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé, pilastro indiscusso del Psg, condiziona strategie e priorità della società, che ha appena affidato la panchina a Christophe Galtier. Sport.es accosta alla Juventus anche il nome di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Vecchia Signora appena un anno fa per tornare al Manchester United. Jorge Mendes, procuratore di CR7, avrebbe sondato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –accostato allantus. Il quotidiano spagnolo Sport accosta il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint Germain al club bianconero. “Lantus starebbe valutando l’acquisizione di”, si legge nell’edizione online. Secondo Sport.es, la situazione del 30enne verdeoro al Psg è a dir poco “incerta” e non si può escludere che la società parigina voglia liberarsi dell’ex attaccante di Barcellona e Santos. Il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé, pilastro indiscusso del Psg, condiziona strategie e priorità della società, che ha appena affidato la panchina a Christophe Galtier. Sport.es accosta allantus anche il nome di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Vecchia Signora appena un anno fa per tornare al Manchester United. Jorge Mendes, procuratore di CR7, avrebbe sondato ...

DocRiserva : RT @DonFabioCasa: È la prassi e credo che vi rientri il discorso #Neymar Non credo che la Juve sia l'unica, ne individuo un'altra nel #Live… - Frances12925037 : RT @juventibus: Per chi se la fosse persa… ?? @MomblanOfficial: '#NEYMAR e CRISTIANO #RONALDO offerti alla #JUVE' le REAZIONI IN DIRETTA c… - giglione_marco : @URisorto La juve su Neymar come se avessi detto UFFICIALE. Noi abbiamo preso Origi. - zazoomblog : Neymar-Juve la voce di mercato rimbalza in Spagna - #Neymar-Juve #mercato #rimbalza #Spagna - ZonaBianconeri : RT @Gimax38: Non è vero, ma se fosse, il contemporaneo ingaggio di #Neymar e #Pogba avrebbe un effetto clamoroso sul brand #Juve. -