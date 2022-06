"Mi piacciono tutte e due": Edoardo Tavassi, l'ormone impazzito che sconquassa l'Isola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Provocando un enorme dispiacere al pubblico Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi dall'Isola dei Famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - a causa di un infortunio al ginocchio. L'ex naufrago era infatti il più quotato vincitore di quest'edizione ma purtroppo è ora costretto a rientrare in Italia a soli sei giorni dalla finale. "Quando mi hanno dato la notizia che dovevo tornare ero a pezzi. Perché il mio sogno era arrivare alla finale con Carmen e Nicolas. Poi a quel punto chiunque di noi tre avrebbe vinto mi sarebbe stato bene sono sincero. Poi ovvio che se avessi vinto io non è che me faceva schifo. Non è che dicevo ‘fate vincere loro'. Quindi ci sono rimasto male, però ora sono contento e tifo per i miei due amici" queste le prime parole rilasciate da Edoardo dopo il ritiro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Provocando un enorme dispiacere al pubblicoè stato costretto a ritirarsi dall'dei Famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - a causa di un infortunio al ginocchio. L'ex naufrago era infatti il più quotato vincitore di quest'edizione ma purtroppo è ora costretto a rientrare in Italia a soli sei giorni dalla finale. "Quando mi hanno dato la notizia che dovevo tornare ero a pezzi. Perché il mio sogno era arrivare alla finale con Carmen e Nicolas. Poi a quel punto chiunque di noi tre avrebbe vinto mi sarebbe stato bene sono sincero. Poi ovvio che se avessi vinto io non è che me faceva schifo. Non è che dicevo ‘fate vincere loro'. Quindi ci sono rimasto male, però ora sono contento e tifo per i miei due amici" queste le prime parole rilasciate dadopo il ritiro. ...

