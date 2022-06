Maturità 2022, la prima prova in diretta. Tutte le tracce del tema in tempo reale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maturità 2022 : al via gli esami con la prima prova scritta per gli studenti. Si attende a breve la pubblicazione delle tracce , in contemporanea con l'apertura delle buste in Tutte le scuole ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022): al via gli esami con lascritta per gli studenti. Si attende a breve la pubblicazione delle, in conranea con l'apertura delle buste inle scuole ...

Pubblicità

telodogratis : Maturità: al via prima prova, italiano, per oltre 500 mila - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Esame di Maturità 2022, è il giorno della prima prova scritta: il toto-tracce per il tema - bepino19 : RT @ilruttosovrano: Maturità 2022, per i maturandi diverse prove da superare: due scritti, gli orali e gli auguri di Salvini. - NoAnziche : RT @ilruttosovrano: Maturità 2022, per i maturandi diverse prove da superare: due scritti, gli orali e gli auguri di Salvini. - infoitinterno : Maturità 2022: suona la campanella della prova di italiano per oltre 3000 studenti aretini -