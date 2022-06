M5S: Pizzarotti, 'io e Sala con Di Maio? Dialoghi in corso ma prematuro' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Io e Sala con Di Maio? Ci sono Dialoghi in corso con colleghi sindaci, ma è tutto prematuro". Federico Pizzarotti, primo cittadino uscente di Parma, ex-M5S e primo sindaco della storia pentastellata, risponde così all'Adnkronos in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero tra gli interlocutori di Luigi Di Maio, insieme a Beppe Sala e Dario Nardella, per un futuro progetto politico. "Davvero, al momento non c'è nulla. C'è un grande movimento in tutta quell'area ma è tutto prematuro. Io domenica finisco il mandato e sono impegnato a far vincere Michele Guerra. Dopodichè vedremo. La voglia di buttarsi in qualche nuovo progetto, non solo politico, c'è. Non escludo nulla". Ma Di Maio lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Io econ Di? Ci sonoincon colleghi sindaci, ma è tutto". Federico, primo cittadino uscente di Parma, ex-M5S e primo sindaco della storia pentastellata, risponde così all'Adnkronos in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero tra gli interlocutori di Luigi Di, insieme a Beppee Dario Nardella, per un futuro progetto politico. "Davvero, al momento non c'è nulla. C'è un grande movimento in tutta quell'area ma è tutto. Io domenica finisco il mandato e sono impegnato a far vincere Michele Guerra. Dopodichè vedremo. La voglia di buttarsi in qualche nuovo progetto, non solo politico, c'è. Non escludo nulla". Ma Dilo ha ...

