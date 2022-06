LIVE Sonego-De Minaur 6-7 2-5, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per restare nel match (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 30-40 match POINT PER DE Minaur! 30-30 Prorompente schiaffo al volo dell’azzurro 15-30 A segno l’australiano con il rovescio 15-15 Risposta sulla riga di De Minaur, prova il dritto Sonego ma colpisce la rete 15-0 Sbaglia la smorzata a rete De Minaur 2-5 DE Minaur CONFERMA A ZERO IL BREAK DI VANTAGGIO 40-0 Si ferma sulla rete il rovescio dell’azzurro 30-0 A segno De Minaur 15-0 Non va il tentativo di smorzata dell’azzurro 2-4 REAGISCE Sonego, ADESSO SERVE UN BREAK 40-15 Gran dritto in lungolinea 30-15 Riprende fiducia Sonego 15-15 A segno con la palla corta l’azzurro, De Minaur inciampa e non può ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40POINT PER DE! 30-30 Prorompente schiaffo al volo del15-30 A segno l’australiano con il rovescio 15-15 Risposta sulla riga di De, prova il drittoma colpisce la rete 15-0 Sbaglia la smorzata a rete De2-5 DECONFERMA A ZERO IL BREAK DI VANTAGGIO 40-0 Si ferma sulla rete il rovescio del30-0 A segno De15-0 Non va il tentativo di smorzata del2-4 REAGISCE, ADESSO SERVE UN BREAK 40-15 Gran dritto in lungolinea 30-15 Riprende fiducia15-15 A segno con la palla corta, Deinciampa e non può ...

