LIVE Sinner-Paul 3-4, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: veloci tutti i turni di servizio (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Piazza la prima Paul, non trova la risposta Sinner. 15-30 Disegna bene il campo Sinner col rovescio e si prende il punto! 15-15 Paul fortunatissimo, sulla splendida risposta di rovescio di Sinner aggancia la palla con lo stesso colpo, palla sul nastro e che ricade sulla riga. 0-15 Peraltro Paul sbaglia lo stesso di rovescio nel punto successivo. Palla chiamata fuori a Sinner, viene effettuata la correzione, ma Paul non ci sarebbe mai arrivato. Eppure il punto viene fatto ripetere… 3-5 Break Paul, buona risposta anche qui. Poche prime per Sinner, l’americano ora serve per il set. Vantaggio Paul, palla break: seconda e poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Piazza la prima, non trova la risposta. 15-30 Disegna bene il campocol rovescio e si prende il punto! 15-15fortunatissimo, sulla splendida risposta di rovescio diaggancia la palla con lo stesso colpo, palla sul nastro e che ricade sulla riga. 0-15 Peraltrosbaglia lo stesso di rovescio nel punto successivo. Palla chiamata fuori a, viene effettuata la correzione, manon ci sarebbe mai arrivato. Eppure il punto viene fatto ripetere… 3-5 Break, buona risposta anche qui. Poche prime per, l’americano ora serve per il set. Vantaggio, palla break: seconda e poi ...

