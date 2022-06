LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Ganna guida all’intermedio davanti ad un ottimo Cattaneo (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA cronometro 15.32 Passa anche Sobrero! Alto il suo tempo rispetto a Ganna e Cattaneo! Si mette appena davanti ad Affini con 21’31”62 15.31 Edoardo Affini ha fatto segnare un 21’32”, distante dai migliori. 15.30 FILIPPO Ganna FA SEGNARE IL MIGLIOR INTERTEMPO! Virgilio Rossi ci comunica del suo 21’07” con cui si mette 5” davanti ad uno scatenato Cattaneo! 15.27 Terza piazza all’intermedio invece per Alessandro de Marchi. 15.27 Iniziano ad arrivare i tempi dei grandi protagonisti! Mattia Cattaneo sgretola il miglior intertempo facendo segnare 21’12”27! 15.25 Secondo tempo al km 18 per Tiberi! Il suo passaggio è a 22’21”. 15.23 Ricordiamo i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA15.32 Passa anche Sobrero! Alto il suo tempo rispetto a! Si mette appenaad Affini con 21’31”62 15.31 Edoardo Affini ha fatto segnare un 21’32”, distante dai migliori. 15.30 FILIPPOFA SEGNARE IL MIGLIOR INTERTEMPO! Virgilio Rossi ci comunica del suo 21’07” con cui si mette 5”ad uno scatenato! 15.27 Terza piazzainvece per Alessandro de Marchi. 15.27 Iniziano ad arrivare i tempi dei grandi protagonisti! Mattiasgretola il miglior intertempo facendo segnare 21’12”27! 15.25 Secondo tempo al km 18 per Tiberi! Il suo passaggio è a 22’21”. 15.23 Ricordiamo i ...

