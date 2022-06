La guerra degli assetati (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Cielo grigio, ma solo tre quarti d'ora di pioggia sottile su Milano. Tanto basta per far notare a molti sui social che l''evento' atteso da settimane si è realizzato proprio all'indomani dell'annuncio dell'Arcivescovo della città, Mario Delpini, della preghiera "per il dono dell'acqua" prevista per sabato in tre chiese del territorio agricolo della Diocesi. "Non piove più, non piove più. E questo dipende dal buon Dio più che da altri" dice il leader della Lega, Matteo Salvini. L'invocazione religiosa accoglie la preoccupazione dei coltivatori e degli allevatori in queste settimane di siccità. Il livello del Po è a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico più basso che a Ferragosto di un anno fa con la siccità che colpisce i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l'alimentazione ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Cielo grigio, ma solo tre quarti d'ora di pioggia sottile su Milano. Tanto basta per far notare a molti sui social che l''evento' atteso da settimane si è realizzato proprio all'indomani dell'annuncio dell'Arcivescovo della città, Mario Delpini, della preghiera "per il dono dell'acqua" prevista per sabato in tre chiese del territorio agricolo della Diocesi. "Non piove più, non piove più. E questo dipende dal buon Dio più che da altri" dice il leader della Lega, Matteo Salvini. L'invocazione religiosa accoglie la preoccupazione dei coltivatori eallevatori in queste settimane di siccità. Il livello del Po è a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico più basso che a Ferragosto di un anno fa con la siccità che colpisce i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l'alimentazione ...

