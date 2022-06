Inter, è arrivato Mkhitaryan: visite mediche e firma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inizia la nuova avventura di Henrikh Mkhitaryan con l’Inter. L’armeno è arrivato al Coni per le visite mediche e poi ci sarà la firma Addio Roma e nuovo inizio all’Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inizia la nuova avventura di Henrikhcon l’. L’armeno èal Coni per lee poi ci sarà laAddio Roma e nuovo inizio all’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Inzaghi arrivato in sede Inter per il rinnovo del suo contratto @SkySport #Inzaghi - MatteoBarzaghi : Arrivato Simone Inzaghi nella sede dell’Inter. Argomenti di cui parlare: tanti. Su tutti il mercato @SkySport… - DiMarzio : #SerieA, @Inter | #Inzaghi arrivato in sede per partecipare alle riunioni di #calciomercato - nunziomaric : Il colpo è arrivato. L’#Inter sta chiudendo in queste ore l’operazione che riporterà Romelu #Lukaku a #Milano - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?????? Mkhitaryan-day. L’armeno è arrivato ieri a Milano e stamattina si sottoporrà alle visite mediche con l’Inter all’Human… -