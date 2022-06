Inter, Calhanoglu: “Derby perso per colpa di Inzaghi. Ibrahimovic? Zero contributo allo scudetto” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Penso di aver contribuito positivamente al rendimento della squadra. Sono molto felice all’Inter e la squadra sta bene. Al Milan nessuno gridava il mio nome come invece fanno qui, lo fanno anche solo mentre mi sto scaldando per entrare. L’Inter è molto più forte del Milan, abbiam perso il Derby perché improvvisamente al 75? io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo avanti e abbiamo perso. L’allenatore ha delle responsabilità in quella partita. In Coppa invece li abbiamo battuti per 3-0“. A dirlo è Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco ha rilasciato una lunga Intervista in patria, a Tivibu Sport, ripercorrendo il suo passaggio dal Milan all’Inter con lo scudetto che invece ha fatto il percorso inverso. “Purtroppo non abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Penso di aver contribuito positivamente al rendimento della squadra. Sono molto felice all’e la squadra sta bene. Al Milan nessuno gridava il mio nome come invece fanno qui, lo fanno anche solo mentre mi sto scaldando per entrare. L’è molto più forte del Milan, abbiamilperché improvvisamente al 75? io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo avanti e abbiamo. L’allenatore ha delle responsabilità in quella partita. In Coppa invece li abbiamo battuti per 3-0“. A dirlo è Hakan, il centrocampista turco ha rilasciato una lungavista in patria, a Tivibu Sport, ripercorrendo il suo passaggio dal Milan all’con loche invece ha fatto il percorso inverso. “Purtroppo non abbiamo ...

