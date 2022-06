In tutto il mondo ondate di caldo sempre più intense, ecco perché (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando all’inizio di marzo le stazioni meteorologiche antartiche hanno iniziato a rilevare le temperature, gli scienziati hanno inizialmente pensato che ci fosse stato un errore. Le temperature, che avrebbero dovuto raffreddarsi rapidamente con l’affievolirsi della breve estate del polo sud, si sono invece impennate: alla stazione di Vostok, a circa 1.300 km dal polo sud geografico, i termometri hanno registrato una temperatura di ben 15°C superiore al precedente record registrato, mentre alla base costiera di Terra Nova l’acqua si è mantenuta sopra lo zero, un valore mai raggiunto prima per quel periodo dell’anno. Anche al polo nord sono state registrate temperature altrettanto insolite, sorprendenti per il periodo dell’anno in cui l’Artico dovrebbe lentamente uscire dal gelo invernale. Secondo i ricercatori, la regione era più calda di oltre 3°C rispetto alla sua media. Come ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando all’inizio di marzo le stazioni meteorologiche antartiche hanno iniziato a rilevare le temperature, gli scienziati hanno inizialmente pensato che ci fosse stato un errore. Le temperature, che avrebbero dovuto raffreddarsi rapidamente con l’affievolirsi della breve estate del polo sud, si sono invece impennate: alla stazione di Vostok, a circa 1.300 km dal polo sud geografico, i termometri hanno registrato una temperatura di ben 15°C superiore al precedente record registrato, mentre alla base costiera di Terra Nova l’acqua si è mantenuta sopra lo zero, un valore mai raggiunto prima per quel periodo dell’anno. Anche al polo nord sono state registrate temperature altrettanto insolite, sorprendenti per il periodo dell’anno in cui l’Artico dovrebbe lentamente uscire dal gelo invernale. Secondo i ricercatori, la regione era più calda di oltre 3°C rispetto alla sua media. Come ...

