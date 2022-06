Hunger Games: rivelato il cast del prequel, al cinema nel 2023 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ecco rivelati i nuovi “tributi” e “mentori” del cast dell’atteso prequel della saga di Hunger Games: “la Ballata dell’usignolo e del serprente”. Gli interpreti sono Nick Benson, nel ruolo di Jessup Diggs, “concorrente” del Distretto 12; Lilly Cooper come Arachne Crane, “mentore” del tributo del Distretto 10; Laurel Marsden, nel ruolo di Mayfair Lipp, non un tributo, ma figlia del sindaco del Distretto 12. Ancora: Luna Steeples e Hiroki Berrecloth, rispettivamente come Dill, tributo del Distretto 11 e Treech, del Distretto 7. Tutti gli attori affiancheranno i protagonisti già annunciati, come Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera. Il film entrerà nelle sale statunitensi soltanto dal 17 novembre 2023, mentre è ancora attesa la data di rilascio nelle sale europee. Nuovi talenti entrano nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ecco rivelati i nuovi “tributi” e “mentori” deldell’attesodella saga di: “la Ballata dell’usignolo e del serprente”. Gli interpreti sono Nick Benson, nel ruolo di Jessup Diggs, “concorrente” del Distretto 12; Lilly Cooper come Arachne Crane, “mentore” del tributo del Distretto 10; Laurel Marsden, nel ruolo di Mayfair Lipp, non un tributo, ma figlia del sindaco del Distretto 12. Ancora: Luna Steeples e Hiroki Berrecloth, rispettivamente come Dill, tributo del Distretto 11 e Treech, del Distretto 7. Tutti gli attori affiancheranno i protagonisti già annunciati, come Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera. Il film entrerà nelle sale statunitensi soltanto dal 17 novembre, mentre è ancora attesa la data di rilascio nelle sale europee. Nuovi talenti entrano nel ...

