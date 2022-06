Giovedi 23 Giugno 2022 Sky Cinema, La Cena Perfetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Cena PerfettaSalvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia sulla voglia di riscatto. Incaricato da un boss camorrista di gestire un ristorante a Roma, Carmine assume Consuelo, chef molto grintosa. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313)Sette minuti dopo la mezzanotteJuan Antonio Bayona adatta l'omonimo romanzo fantasy. Il piccolo Conor, infelice per la madre malata e vessato dai bulli, stringe un legame speciale con una creatura notturna e mostruosa.(SKY Cinema DUE HD ore 21.15/canale 302)Star Trek V - L'ultima frontieraWilliam Shatner debutta alla regia nella quinta avventura della saga. L'Enteprise approda sul pianeta Nimbus III per... Leggi su digital-news (Di mercoledì 22 giugno 2022) LaSalvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia sulla voglia di riscatto. Incaricato da un boss camorrista di gestire un ristorante a Roma, Carmine assume Consuelo, chef molto grintosa. (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale 313)Sette minuti dopo la mezzanotteJuan Antonio Bayona adatta l'omonimo romanzo fantasy. Il piccolo Conor, infelice per la madre malata e vessato dai bulli, stringe un legame speciale con una creatura notturna e mostruosa.(SKYDUE HD ore 21.15/canale 302)Star Trek V - L'ultima frontieraWilliam Shatner debutta alla regia nella quinta avventura della saga. L'Enteprise approda sul pianeta Nimbus III per...

