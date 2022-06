Francesco Oppini, con Cristina è finita: arriva la conferma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il rapporto tra il figlio di Alba Parietti e la fidanzata è finito: cosa è accaduto a Francesco Oppini e Cristina Era nell’aria già da tempo e mancava solo una conferma ufficiale, ma tra Francesco Oppini e Cristina la storia è finita. Il figlio di Alba Parietti aveva sparso già diverse tracce sulla rottura con la storica fidanzata nei mesi scorsi, adesso anche la stessa Cristina, interagendo sui social con i fan ha dato la conferma della notizia già ampiamente prevista. Per la prima volta la ex di Francesco Oppini si è sbilanciata sulla fine della storia. Il figlio di Alba Parietti e la donna avevano smesso di postare scatti insieme sui social e alle insistenti richieste dei fan di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il rapporto tra il figlio di Alba Parietti e la fidanzata è finito: cosa è accaduto aEra nell’aria già da tempo e mancava solo unaufficiale, ma trala storia è. Il figlio di Alba Parietti aveva sparso già diverse tracce sulla rottura con la storica fidanzata nei mesi scorsi, adesso anche la stessa, interagendo sui social con i fan ha dato ladella notizia già ampiamente prevista. Per la prima volta la ex disi è sbilanciata sulla fine della storia. Il figlio di Alba Parietti e la donna avevano smesso di postare scatti insieme sui social e alle insistenti richieste dei fan di ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Rottura Francesco Oppini e Cristina Tomasini: lei rompe il silenzio #CristinaTomasini #FrancescoOppini - blogtivvu : La ex fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la fine della loro storia - DonnaGlamour : Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati: le parole di lei - StraNotizie : Francesco Oppini, la sua ex Cristina rompe il silenzio dopo la rottura - zazoomblog : Francesco Oppini la sua ex Cristina rompe il silenzio dopo la rottura - #Francesco #Oppini #Cristina #rompe -