Flavio Briatore-Gino Sorbillo, domani sera il duello sulla pizza nel salotto di Porta o Porta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Scontro sulla pizza dei ricchi e dei poveri. Di questo si parlerà nella puntata di Porta a Porta in onda domani, giovedì 23 giugno, alle ore 23.35 su Rai 1. Nel salotto di Bruno Vespa si confronteranno lo storico pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, l’imprenditore Flavio Briatore e il vincitore del premio “pizza dell’anno 2021”, Ivano Veccia. Sorbillo è stato ospite questa mattina anche di ‘Non Stop News’ su Rtl 102,5 in una diretta dal Lungomare Caracciolo con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. ”Ieri di fronte alla polemica della pizza a quindici euro di Flavio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Scontrodei ricchi e dei poveri. Di questo si parlerà nella puntata diin onda, giovedì 23 giugno, alle ore 23.35 su Rai 1. Neldi Bruno Vespa si confronteranno lo storicoiolo napoletano, l’imprenditoree il vincitore del premio “dell’anno 2021”, Ivano Veccia.è stato ospite questa mattina anche di ‘Non Stop News’ su Rtl 102,5 in una diretta dal Lungomare Caracciolo con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. ”Ieri di fronte alla polemica dellaa quindici euro di...

