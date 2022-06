Fabian Ruiz, parte l’assalto della Juventus: ecco la formula per convincere il Napoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Juventus ha bisogna di rinforzare il centrocampo e uno degli obiettivi sembra essere Fabian Ruiz del Napoli; ecco la possibile offerta. L’arrivo di Pogba (non è ancora ufficiale ma si può considerare una trattativa chiusa quella per il ritorno del francese) non basta alla Juventus per rinforzare, in maniera importante, il centrocampo. In un reparto dove, nella passata stagione, i problemi sono stati molteplici, la società bianconera ha bisogno di mettere un altro innesto che possa aumentare la qualità. Il sogno, neanche troppo nascosto, si chiama Milinkovic-Savic ma i costi decisamente troppo alti hanno bloccato l’operazione ancor prima che potesse realmente partire. Nelle ultime ore sembra essere Fabian Ruiz il vero obiettivo della ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laha bisogna di rinforzare il centrocampo e uno degli obiettivi sembra esseredella possibile offerta. L’arrivo di Pogba (non è ancora ufficiale ma si può considerare una trattativa chiusa quella per il ritorno del francese) non basta allaper rinforzare, in maniera importante, il centrocampo. In un reparto dove, nella passata stagione, i problemi sono stati molteplici, la società bianconera ha bisogno di mettere un altro innesto che possa aumentare la qualità. Il sogno, neanche troppo nascosto, si chiama Milinkovic-Savic ma i costi decisamente troppo alti hanno bloccato l’operazione ancor prima che potesse realmente partire. Nelle ultime ore sembra essereil vero obiettivo...

