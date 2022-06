Errori su orrori: agli italiani serve un governo che si occupi e tuteli il popolo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora una volta le speranze degli italiani di ottenere un governo che si occupi del bene del popolo e tuteli i suoi mezzi di sussistenza, e cioè il demanio pubblico costituzionale che è stato svenduto a privati, sono state atrocemente annientate dalla spaccatura dei 5 Stelle, il cui fine sembra solo quello di assicurare agli attuali eletti il terzo mandato, cambiando nome a una parte del partito e assicurandosi in tal modo la possibilità di restare in Parlamento. In questo momento, come non mai, dovrebbero emergere sul piano politico delle persone, e qualcuna esiste, che hanno dato prova di voler difendere gli interessi del popolo contro gli interessi delle multinazionali e della finanza. A mio avviso è necessario che nasca un partito che dichiari come suo programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora una volta le speranze deglidi ottenere unche sidel bene deli suoi mezzi di sussistenza, e cioè il demanio pubblico costituzionale che è stato svenduto a privati, sono state atrocemente annientate dalla spaccatura dei 5 Stelle, il cui fine sembra solo quello di assicurareattuali eletti il terzo mandato, cambiando nome a una parte del partito e assicurandosi in tal modo la possibilità di restare in Parlamento. In questo momento, come non mai, dovrebbero emergere sul piano politico delle persone, e qualcuna esiste, che hanno dato prova di voler difendere gli interessi delcontro gli interessi delle multinazionali e della finanza. A mio avviso è necessario che nasca un partito che dichiari come suo programma ...

