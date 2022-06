Deadpool 3 | Chris Hemsworth vorrebbe Thor nel film e fare un dispetto a Hugh Jackman

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L'interprete diha deciso che un cameo in3 sarebbe il modo perfetto per far arrabbiaresullo stesso schermo? Se diamo retta aper il terzopotrebbe anche accadere... E tutto solo perun. L'attore australiano interprete dinel Marvel Cinematic Universe sembra essere Team Ryan Reynolds nella faida che ormai da anni va avanti tra il protagonista dia.k.a. Wolverine. O almeno questa è l'idea che ha dato durante una recente intervista ...

Pubblicità

Comics Universe

...qualche telefonata per assicurarsi che Jackman non ritorni a interpretare Wolverine in3 : ... Cosa ne pensate delle parole diHemsworth Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la ...Si vede che ci hanno lavorato i due autori di: anche nei suoi momenti più drammatici, ... e quasi tutto il peso di questa comicità ricade sulle ampie spalle diHemsworth. Il suo Steve è ... Deadpool 3, Chris Hemwsorth vuole apparire nel film al posto di Hugh Jackman: 'devo battere il suo record!' L'interprete di Thor Chris Hemsworth ha deciso che un cameo in Deadpool 3 sarebbe il modo perfetto per far arrabbiare Hugh Jackman. Deadpool e Thor sullo stesso schermo Se diamo retta a Chris Hemswor ...Si prospetta uno dei film più folli di tutto il Marvel Cinematic Universe prima ovviamente dell'uscita di Deadpool 3, che però più o meno non è stata ancora fissata. La premessa alle parole ...