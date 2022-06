Da nemico delle banche a scendiletto di Draghi: così Giggino è diventato uomo della “casta” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Da «uno vale uno» a «uno vale l’altro». È così che si può riassumere la (triste) parabola di Giggino Di Maio. Dal grillismo d’assalto al poltronismo militante, c’è di mezzo un salto del giaguaro. Forse il più doloroso di tutti per le truppe pentastellate. Perché Dibba è sempre stato un casinista, mentre lui, Giggino, era il capo politico, il volto giovane ma maturo del movimento che voleva rottamare la partitocrazia italiana. E non basterà di certo una pochette a colmare un vuoto che è diventato abisso. Leggi anche: Dai «vaffa» all’inciucio col Pd. Il M5S compie 10 anni e lo festeggia da nuova casta Di Maio in peggio Luigi Di Maio, classe 1986, aveva iniziato a far politica appena ventenne. Era il 2007 quando aderì al grillismo primigenio e si mise a raccogliere simpatizzanti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Da «uno vale uno» a «uno vale l’altro». Èche si può riassumere la (triste) parabola diDi Maio. Dal grillismo d’assalto al poltronismo militante, c’è di mezzo un salto del giaguaro. Forse il più doloroso di tutti per le truppe pentastellate. Perché Dibba è sempre stato un casinista, mentre lui,, era il capo politico, il volto giovane ma maturo del movimento che voleva rottamare la partitocrazia italiana. E non basterà di certo una pochette a colmare un vuoto che èabisso. Leggi anche: Dai «vaffa» all’inciucio col Pd. Il M5S compie 10 anni e lo festeggia da nuovaDi Maio in peggio Luigi Di Maio, classe 1986, aveva iniziato a far politica appena ventenne. Era il 2007 quando aderì al grillismo primigenio e si mise a raccogliere simpatizzanti ...

