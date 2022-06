CM.com – Fiorentina in vendita: per Commisso 350 milioni da un fondo arabo | Primapagina (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 11:30:00 Fermi tutti! La Fiorentina è in vendita, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un fondo arabo, pronto a investire 350 milioni di euro per rilevare il club che Rocco Commisso ha acquistato nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in assoluto stato di impasse, tante voci, ma nessun fatto concreto, salvo in queste ore la conferma e il rinnovo del contratto a Vincenzo Italiano, peraltro una garanzia per chiunque dovesse essere nel futuro immediato il nuovo padrone della Viola. Per il resto, al momento non un euro speso, si ragiona solo di prestiti, compreso quello prestigioso di Jovic. Dopo 3 soli anni alla guida del club, Commisso si è stancato del calcio ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 11:30:00 Fermi tutti! Laè in, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un, pronto a investire 350di euro per rilevare il club che Roccoha acquistato nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in assoluto stato di impasse, tante voci, ma nessun fatto concreto, salvo in queste ore la conferma e il rinnovo del contratto a Vincenzo Italiano, peraltro una garanzia per chiunque dovesse essere nel futuro immediato il nuovo padrone della Viola. Per il resto, al momento non un euro speso, si ragiona solo di prestiti, compreso quello prestigioso di Jovic. Dopo 3 soli anni alla guida del club,si è stancato del calcio ...

