Ciceri | Car-T nuova frontiera contro linfoma | leucemia linfoblastica e mieloma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos Salute) - “Le Car-T sono l'ultimadell'immunoterapia. I T sono i linfociti in grado di uccidere il tumore, noi siamo in grado di armarli di un recettoreun antigene specifico di un tumore. Il Car è un antigene chimerico che in un modo altamente efficiente riconosce il tumore e permette al linfocita di ucciderlo. Oggi questaè in grado di curare pazienti conlinfoblasica ealtrimenti incurabili, realizzando delle definitive eradicazioni della malattia dal corpo in pazienti che non avevano risposto ad altre terapie”. Così Fabio, Presidente Gitmo, Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo e direttore unità di ematologia trapianto di midollo osseo, Irccs Ospedale San ...