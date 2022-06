Briatore: “Pizza di Napoli? Non mi piace, preferisco quella di Salerno” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Continua la polemica fra Flavio Briatore i Pizzaioli napoletani. La polemica si era aperta con le dichiarazioni dell’imprenditore dove, per legittimare il prezzo della margherita del suo locale Crazy Pizza pari a 15 euro, aveva detto considerato impossibile che le pizze di Napoli potessero costare solo 4 euro con ingredienti di qualità. A queste dichiarazioni, i Pizzaioli napoletani hanno risposto con una serie di iniziative. Fra queste, spicca quella di Gino Sorbillo, il quale ha aperto la vendita di pizze “del popolo” gratis per rispondere alle considerazioni di Briatore. Flavio Briatore Briatore: “La Pizza non è napoletana” Briatore ha così rincarato la dose, rispondendo a tono alle ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Continua la polemica fra Flavioioli napoletani. La polemica si era aperta con le dichiarazioni dell’imprenditore dove, per legittimare il prezzo della margherita del suo locale Crazypari a 15 euro, aveva detto considerato impossibile che le pizze dipotessero costare solo 4 euro con ingredienti di qualità. A queste dichiarazioni, iioli napoletani hanno risposto con una serie di iniziative. Fra queste, spiccadi Gino Sorbillo, il quale ha aperto la vendita di pizze “del popolo” gratis per rispondere alle considerazioni di. Flavio: “Lanon è napoletana”ha così rincarato la dose, rispondendo a tono alle ...

