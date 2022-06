“Aveva soltanto 27 anni”. La Miss muore dopo 77 giorni di coma: era stata operata per una banale tonsillite (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare per lei: Gleycy Correia è morta. L’ex Miss Brasile se n’è andata dopo 77 giorni di agonia. La donna era entrata in coma dopo un’operazione di routine alle tonsille. La 27enne è morta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove era stata ricoverata ad aprile. Originaria di Macae, nel sud-est del Brasile, Aveva avuto un’emorragia e un infarto pochi giorni dopo la tonsillectomia. “Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia”. “È andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in coma, senza attività neurologica. Oggi è morta”, ha raccontato ai microfoni delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare per lei: Gleycy Correia è morta. L’exBrasile se n’è andata77di agonia. La donna era entrata inun’operazione di routine alle tonsille. La 27enne è morta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove eraricoverata ad aprile. Originaria di Macae, nel sud-est del Brasile,avuto un’emorragia e un infarto pochila tonsillectomia. “Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille ecinquea casa, ha avuto un’emorragia”. “È andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in, senza attività neurologica. Oggi è morta”, ha raccontato ai microfoni delle ...

