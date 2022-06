“Vuole 70 parlamentari…” Di Maio prepara il partito pro Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 giugno 2022) Come al crollo di Forza Italia fece seguito il Nuovo Centro Destra, così nella dissoluzione del M5S, Luigi Diprende il posto di Angelino Alfano e si fa carico dell’eterno capitolo trasformista: un Nuovo Centro Dia disposizione delle alchimie centriste. Certe operazioni non si fanno mai da soli e, infatti, per tramite di fidati sodali, il Ministro degli Esteri ha dato il via alle telefonate. Sondaggi, verifiche, interlocuzioni con l’obiettivo di strutturarsi in una formazione politica che faccia da sostegno oggi al governoe domani – a prescindere dai risultati elettorali – a un esecutivo di responsabilità nazionale che sia europeista e, va da sé, atlantista. Il suo scopo è assicurarsi l’adesione di almeno 70 parlamentari. Realisticamente ne avrà forse 50, considerato che molti tra loro sono alla prima legislatura e ...