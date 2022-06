Vangelo di oggi, martedì 21 Giugno 2022: Mt 7,6.12-14 | Commento di Papa Francesco (Di martedì 21 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di martedì 21 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione”. “È una porta stretta non perché sia oppressiva, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio e L'articolo Vangelo di oggi, martedì 21 Giugno 2022: Mt 7,6.12-14 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi21, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione”. “È una porta stretta non perché sia oppressiva, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio e L'articolodi21: Mt 7,6.12-14diproviene da La Luce di Maria.

