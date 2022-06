Ultime Notizie – M5S, Calenda: "Oggi si dissolve il nulla" (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza, Oggi è una bella giornata. La dissoluzione del nulla. Giriamo pagina”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, sull’addio – che dovrebbe formalizzarsi a breve – di Luigi Di Maio a M5S. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza,è una bella giornata. La dissoluzione del. Giriamo pagina”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo, sull’addio – che dovrebbe formalizzarsi a breve – di Luigi Di Maio a M5S. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - Cybernella777 : RT @comunetn: ? Installato da #TrentinoMobilità Spa presso il parcheggio dell'ospedale S. Chiara un punto di ricarica veloce (potenza massi… - NPalmiotti : Superbonus 110%, approvata al Senato una risoluzione per lo sblocco immediato dei crediti e l'ampl...… -