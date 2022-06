Traffico Roma del 21-06-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aumenta ilsul Raccordo Ci sono code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna mentre in esterna fila È tra la cassa Ibiza e la tisana e tra Prenestina e ti lungo il tratto Urbano della A24 fila a partire da Tor Cervara alla tangenziale e in tangenziale incolonnamenti verso l'olimpico tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi ancora intenso ilsulle consolari in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria in entrata aancora incolonnamenti per incidente in via di Tor Pagnotta all'incrocio con via Laurentina in via dei Prati Fiscaliin fila tra via Cavriglia è la Salaria in direzione di quest'ultima lunghe code anche sulla via Anastasio II da via Gregorio VII a via Cipro In ...