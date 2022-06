Semplici: “Koulibaly è troppo importante, deve rimanere a Napoli” (Di martedì 21 giugno 2022) Leonardo Semplici dice la sua su Koulibaly A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo Semplici: “Credo vedendo il mercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 giugno 2022) Leonardodice la sua suA Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo: “Credo vedendo il mercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

OSVLDOPIERO : se fossi un dirigente del Napoli farei due semplici domande a a Spalletti: sei contento di Meret, si o no? Se trovo… - ZonaBianconeri : RT @Pasky973: #SportMediaset per la prima volta ha dato la #juventus su #Koulibaly... peccato che noi semplici tifosi lo abbiamo detto già… - Pasky973 : #SportMediaset per la prima volta ha dato la #juventus su #Koulibaly... peccato che noi semplici tifosi lo abbiamo… - melgae2013 : #Demiral x #Koulibaly è tutta la vita si x due semplici motivi... il senegalese è 100 volte superiore al turco ...… - EnricoGiunta : RT @Pasky973: Tutti a farsi la bocca con #Koulibaly alla #Juventus, beh qualcuno ci dovrà delle scuse perché #KK26 non lo ha previsto Mombl… -