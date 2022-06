“P-ART UNA PIETRA SOPRA L’ALTRA”: presentato il progetto e i corsi di formazione (Di martedì 21 giugno 2022) Sono state presentate questa mattina a Cà Berizzi, in Valle Imagna, le linee guida del progetto “P-ART Una PIETRA SOPRA L’ALTRA”, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e della tecnica costruttiva in PIETRA a secco, patrimonio UNESCO. Il progetto, che ha come ente capofila il GAL Valle Brembana 2020 e che vede la cooperazione di GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, si avvale del partner ITLA Italia APS, Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, che ha delineato l’offerta formativa e l’organizzazione dei corsi inerenti alla tecnica di costruzione in PIETRA a secco. Il focus della conferenza ha riguardato le azioni comuni del progetto e le azioni locali sui territori ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) Sono state presentate questa mattina a Cà Berizzi, in Valle Imagna, le linee guida del“P-ART Una”, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e della tecnica costruttiva ina secco, patrimonio UNESCO. Il, che ha come ente capofila il GAL Valle Brembana 2020 e che vede la cooperazione di GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, si avvale del partner ITLA Italia APS, Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, che ha delineato l’offerta formativa e l’organizzazione deiinerenti alla tecnica di costruzione ina secco. Il focus della conferenza ha riguardato le azioni comuni dele le azioni locali sui territori ...

