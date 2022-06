Pubblicità

DiMarzio : .@OM_Officiel, Javier #Ribalta è il nuovo ds del club francese - sportli26181512 : #Governance #Notizie Olympique Marsiglia nel mirino Uefa per il FPF: L’Olympique Marsiglia ha dovuto rispondere a u… - infoitsport : MERCATO - Schira: 'Dries Mertens e Muriel non sono obiettivi dell'Olympique Marsiglia' - Vergara1899 : RT @RossoneroBlog: Secondo MilanNews e Carlo #Pellegatti il #Milan ha ufficializzato la data della seconda amichevole pre-campionato: il… - RossoneroBlog : Secondo MilanNews e Carlo #Pellegatti il #Milan ha ufficializzato la data della seconda amichevole pre-campionato:… -

Calcio e Finanza

Dietro i rossoneri ci sono West Ham, Bayer Leverkusen, Leeds United,, Nizza, Lens e Crystal Palace. Il fatto che nessuna di queste squadre abbia vinto il proprio campionato ...Maxime Lopez medita di lasciare il Sassuolo. E' quanto emerso dopo la sua intervista al quotidiano francese Le Provence. L'ex, da due anni in Italia, è stato protagonista ancora una volta di un'ottima stagione in maglia neroverde e, come prevedibile che fosse, ha attirato le attenzioni di numerosi club ... Olympique Marsiglia nel mirino Uefa per il FPF In un anno che sarà, per tutti i campionati, sicuramente atipico vista la presenza dei Mondiali di Qatar in inverno, anche la Ligue 1 dovrà adattare il ...Nelle settimane scorse l’Atletico Madrid ha chiesto lumi per Demiral, ma non è detto che vada via L’altra notizia da escludere è l’acquisto dell’Olympique Marsiglia di… Leggi Calciomercato, la Fiorent ...