Nastri d’Argento 2022 | vince il cinema d’autore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 giugno 2022)ilai: con il ‘Film dell’anno’ Marx può aspettare di Marco Bellocchio, il Miglior filmcon sei, anche per le attrici protagoniste Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri è è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Con quattroMario Martoneper la migliore regia, e con Ippolita Di Majo per la sceneggiatura di Qui rido io e Nostalgia e, sempre per Nostalgia, anche per gli attori, Pierfrancesco Favino e in coppia Francesco Di Leva e Tommaso Ragno. è stata la mano di Dioanche per il miglior produttore Lorenzo Mieli con Paolo Sorrentino in una produzione The Apartment (società del gruppo Fremantle).Domani mercoledì 22 giugno, la serata in uno speciale su ...