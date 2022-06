L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” (Di martedì 21 giugno 2022) “La Scissione di Luigi Di Maio non ha a che fare con l’invio di armi in Ucraina. È una lotta di potere che riguarda il secondo e terzo mandato e le nomine interne”. A dirlo è stato L’ex grillino ed ex Iena, Dino Giarrusso, che ha lasciato il Movimento un mese fa, fuori da Palazzo Madama, a Roma, in merito alla Scissione del ministro degli Esteri dal M5s. Giarrusso ha attaccato anche Giuseppe Conte, reo, a suo dire, di aver “azzerato la democrazia interna. Questo è uno spettacolo penoso legato alle poltrone”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Ladi Luigi Dinon ha a checon l’invio diin Ucraina. È unadiche riguarda il secondo e terzo mandato e le nomine interne”. A dirlo è statogrillino ed ex Iena, Dino, che ha lasciato il Movimento un mese fa, fuori da Palazzo Madama, a Roma, in merito alladel ministro degli Esteri dal M5s.ha attaccato anche Giuseppe, reo, a suo dire, di aver “azzerato la democrazia interna. Questo è uno spettacolo penoso legato alle poltrone”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ZenatiDavide : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte”: “L… - fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - MassimoPatan : I 5 stelle sono finiti dice dall'alto del suo 0,1% l'ex presidente del consiglio. - mauriziocori1 : RT @fisco24_info: Pci, l'ex sede di Botteghe Oscure sarà un Hotel di lusso a 5 stelle: (Adnkronos) - Da emblema del '900 a struttura turist… - fisco24_info : Di Battista: 'Scissione? Frutto decisione di entrare in governo Draghi': (Adnkronos) - L'ex 5 stelle: 'Ignobile tra… -