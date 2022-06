Lega Serie A, lite Casini-De Siervo in assemblea (Di martedì 21 giugno 2022) E’ stata un’assemblea carica di tensione quella che si è svolta ieri in videoconferenza alla presenza dei venti club di Serie A insieme al presidente della Lega, Lorenzo Casini, è l’amministratore deLegato, Luigi De Siervo. Proprio quest’ultimi sono stati protagonisti di un accesso dibattito con al centro il tema dei diritti tv dell’area MENA (Medio Oriente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 giugno 2022) E’ stata un’carica di tensione quella che si è svolta ieri in videoconferenza alla presenza dei venti club diA insieme al presidente della, Lorenzo, è l’amministratore deto, Luigi De. Proprio quest’ultimi sono stati protagonisti di un accesso dibattito con al centro il tema dei diritti tv dell’area MENA (Medio Oriente L'articolo

Pubblicità

MCriscitiello : ESCLUSIVA- Domani si gioca al Tar il nuovo match tra Lega di serie A e Figc sulla liquidità delle squadre. E la pal… - MCriscitiello : Come da anticipazione ecco la conferma ufficiale dalla Lega Calcio. Lega Serie A, tutti i club in ordine su indice… - SkySport : Lazio, indice di liquidità ok: il comunicato della Lega Serie A #SkySport #Lazio #SerieA - Amartya1996 : RT @CalcioFinanza: Lega Serie A, lite Casini-De Siervo in assemblea sul tema dei diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa https://… - CalcioFinanza : Lega Serie A, lite Casini-De Siervo in assemblea sul tema dei diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa… -