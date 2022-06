L'apparecchio che "rompe" il virus del Covid in tre minuti (Di martedì 21 giugno 2022) E4Shield è prodotto da Elettronica, azienda specializzata in contromisure elettroniche per uso militare e cybersicurezza. Grazie all'emissione di frequenze elettromagnetiche, fa oscillare la struttura del virus fino a romperla Leggi su repubblica (Di martedì 21 giugno 2022) E4Shield è prodotto da Elettronica, azienda specializzata in contromisure elettroniche per uso militare e cybersicurezza. Grazie all'emissione di frequenze elettromagnetiche, fa oscillare la struttura delfino arla

Pubblicità

infoitinterno : L'apparecchio che 'rompe' il virus del Covid in tre minuti - infoitinterno : L'apparecchio che “rompe” con le onde elettromagnetiche il virus del Covid in tre minuti - forlouiseyesx : che odio profondo verso l’apparecchio che devo mettere di notte - bonetti4reforms : L'apparecchio che 'rompe' il virus del Covid in tre minuti - viaggioinincogn : L'apparecchio che “rompe” con le onde elettromagnetiche il virus del Covid in tre minuti -