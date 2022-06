La pace in Ucraina deve essere concordata e non subita | dice Mario Draghi

Avvenire_Nei : #Pace Appello per una proposta europea di cessate il fuoco in #Ucraina - beppesevergnini : Chi sono “gli unionisti”, @borghi_claudio? Quelli convinti che l’Unione Europea abbia portato pace e prosperità in… - Agenzia_Ansa : Il giornalista russo Dmitry Muratov metterà all'asta oggi la sua medaglia del Premio Nobel per la pace. Il ricavato… - freedomnopass : RT @michele_geraci: Senza #Sanzioni sul #gas dalla #Russia: 1) Il prezzo scende e la #Russia incassa meno, smettiamo di finanziare la gue… - giordi63 : RT @chiarelettere: Zelensky: 'Dateci armi più pesanti'; NATO: 'La guerra potrebbe durare anni'; il capo dell'esercito UK: 'Preparatevi a co… -

RaiNews

... in linea con l'Europa e con il G7: sosteniamo l'e imponiamo sanzioni alla Russia ". L'obiettivo, ha spiegato Draghi, è uno: " Ricercare la, superare questa crisi: questo è il mandato ......permetterebbe in particolare al M5s e a Leu di mantenere i propri distinguo sulla guerra in. 'Ricercare la, superare la crisi: questo è il mandato ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 118 - Obici tedeschi a Kiev, il ministro della Difesa ringrazia Berlino - Obici tedeschi a Kiev, il ministro della Difesa ringrazia Berlino Durante la visita il Presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l’Ucraina per poter raggiungere una pace che rispetti i loro diritti e la loro volontà. Solo una pace concordata e non ...La FIFA continua inoltre a condannare l’uso continuo della forza da parte della Russia in Ucraina e chiede una rapida cessazione della guerra e un ritorno alla pace".