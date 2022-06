La mail con cui MPS ha comunicato ai clienti di essere stata vittima di attacco hacker (Di martedì 21 giugno 2022) Monte Paschi Siena sarebbe stata vittima di un attacco hacker nelle 72 ore precedenti all’invio di una mail che la banca ha girato ai suoi clienti venerdì 17 giugno. All’interno della mail si comunicava, in base all’articolo 34 del GDPR, al cliente che alcuni dati personali potevano aver subito una violazione nel trattamento. La causa, come riporta il Sole 24 Ore, sarebbe da rintracciarsi nelle pieghe di un attacco hacker con conseguente furto di dati personali dei clienti della banca senese. LEGGI ANCHE > Dopo l’attacco hacker ai siti di Difesa e Senato, lente puntata sulle banche attacco hacker a MPS, la mail di comunicazione agli ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 giugno 2022) Monte Paschi Siena sarebbedi unnelle 72 ore precedenti all’invio di unache la banca ha girato ai suoivenerdì 17 giugno. All’interno dellasi comunicava, in base all’articolo 34 del GDPR, al cliente che alcuni dati personali potevano aver subito una violazione nel trattamento. La causa, come riporta il Sole 24 Ore, sarebbe da rintracciarsi nelle pieghe di uncon conseguente furto di dati personali deidella banca senese. LEGGI ANCHE > Dopo l’ai siti di Difesa e Senato, lente puntata sulle banchea MPS, ladi comunicazione agli ...

fanfabi : RT @Fabiano1907: Smascherarli è facile. Siccome sono un rompicazzo curioso, ho mandato 3 C.V perfetti con mail diverse 1)ragazza 20 anni c… - ilgiornale : Miliardi di beni di lusso tra ville, palazzi e yacht tutti riconducibili direttamente a Vladimir Putin: ecco cosa h… - disagigi : Distributore locale che mi risponde alla mail con tutto ciò che mi serve per l'attivazione gas con quel tono da TI… - giornalettismo : In una mail inviata ai clienti, #MPS ha comunicato che alcuni dati in possesso di terzi sono stati confrontati con… - cerisierafleur : RT @pelleimpura: AGGIORNAMENTO 2: ho inviato circa 13 mail ad altrettante strutture e mi hanno risposto in 4, tutte risposte negative (tran… -