Inter, altre quattro operazioni di mercato (due in entrata e due in uscita): la previsione dei bookmakers (Di martedì 21 giugno 2022) Sono in arrivo i botti di calciomercato. L’Inter vuole riprendersi subito lo scudetto lasciato nelle mani dei cugini del Milan e per farlo è consapevole di dover alzare il livello del proprio organico. Se in attacco le forze sono tutte indirizzate verso Romelu Lukaku e Paulo Dybala, Simone Inzaghi però non dimentica la difesa dove, inevitabilmente, andranno apportate delle modifiche perché, probabilmente, uno dei leader nerazzurri prenderà altre strade. Secondo gli esperti Sisal, infatti, Milan Skriniar potrebbe lasciare San Siro in direzione Parigi: il PSG è pronto a fare del centrale slovacco il nuovo perno della sua retroguardia tanto che il suo passaggio si gioca a 1,50. L’Inter però non vuole farsi trovare impreparata e così Marotta e Ausilio hanno girato lo sguardo in direzione Torino e più precisamente verso ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Sono in arrivo i botti di calcio. L’vuole riprendersi subito lo scudetto lasciato nelle mani dei cugini del Milan e per farlo è consapevole di dover alzare il livello del proprio organico. Se in attacco le forze sono tutte indirizzate verso Romelu Lukaku e Paulo Dybala, Simone Inzaghi però non dimentica la difesa dove, inevitabilmente, andranno apportate delle modifiche perché, probabilmente, uno dei leader nerazzurri prenderàstrade. Secondo gli esperti Sisal, infatti, Milan Skriniar potrebbe lasciare San Siro in direzione Parigi: il PSG è pronto a fare del centrale slovacco il nuovo perno della sua retroguardia tanto che il suo passaggio si gioca a 1,50. L’però non vuole farsi trovare impreparata e così Marotta e Ausilio hanno girato lo sguardo in direzione Torino e più precisamente verso ...

Pubblicità

SimoneTogna : Elio Berti, agente di #Asllani: “altre squadre su di lui?”. Si gira, guarda la sede dell’#inter ed esclama: “meglio di qui…”. #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : Impallomeni a TMW Radio: 'Inter, sarebbe clamoroso se non arrivassero Lukaku e Dybala' - Reby222 : Ma c’è ancora qualche interista che ha dei dubbi su Dybala all’Inter ? Non ha altre proposte la ragazza vuole solo… - gjoegl : In ????parlano di mercato solo e’ soltanto di Milan juve e’ Inter ma le altre non esistono? - TUTTOJUVE_COM : Braglia a TMW Radio: 'Dybala-Inter? Credo che alla fine Marotta riuscirà a chiudere il cerchio' -