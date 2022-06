Guerra in Ucraina, Draghi conferma il sostegno dell’Italia a Kiev: “Ce lo chiede il Parlamento” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “L’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Sulla risoluzione sulle comunicazioni del premier è stato raggiunto l’accordo nella maggioranza. Il testo è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, anche i 5 Stelle. Arrivando al Senato, alla domanda se fosse preoccupato per la tenuta della maggioranza, Draghi aveva risposto: “Non lo so, vediamo, vediamo…”. Il discorso di Draghi “Ci avviciniamo al quarto mese di invasione russa dell’Ucraina. Mosca continua ad aggredire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “L’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Sulla risoluzione sulle comunicazioni del premier è stato raggiunto l’accordo nella maggioranza. Il testo è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, anche i 5 Stelle. Arrivando al Senato, alla domanda se fosse preoccupato per la tenuta della maggioranza,aveva risposto: “Non lo so, vediamo, vediamo…”. Il discorso di“Ci avviciniamo al quarto mese di invasione russa dell’. Mosca continua ad aggredire ...

