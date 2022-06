Giorgi supera Marino in due set e vola agli ottavi a Eastbourne. Ora c'è Muguruza (Di martedì 21 giugno 2022) Buon debutto per Camila Giorgi, che ha superato il secondo turno del "Rothesay International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 797.900 dollari in scena sui prati del Devonshire Park di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 giugno 2022) Buon debutto per Camila, che hato il secondo turno del "Rothesay International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 797.900 dollari in scena sui prati del Devonshire Park di ...

