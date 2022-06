Draghi in Senato: mai la parola ‘armi’, 9 volte usa ‘pace’ e 7 ‘guerra’ (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Poco più di 800 parole (808) sono state usate da Mario Draghi nel suo intervento al Senato, nel corso delle ‘comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo’. Nel discorso del premier a prevalere le proprio le parole ”europeo’ e ‘consiglio’, che sono state ascoltate, rispettivamente, 11 e 9 volte in Aula. ‘pace’ e ‘guerra’ invece compaiono 9 e 7 volte. Stesso utilizzo per le parole ‘Kiev’, ‘Mosca’, ‘russo’ e ‘ucraino’, pronunciate tutte 5 volte ognuna. Tre volte invece ricorre la parola ‘Parlamento’, come pure la parola ‘imprese’ e ‘sanzioni’. Assente invece la parola ‘armi’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Poco più di 800 parole (808) sono state usate da Marionel suo intervento al, nel corso delle ‘comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo’. Nel discorso del premier a prevalere le proprio le parole ”europeo’ e ‘consiglio’, che sono state ascoltate, rispettivamente, 11 e 9in Aula.invece compaiono 9 e 7. Stesso utilizzo per le parole ‘Kiev’, ‘Mosca’, ‘russo’ e ‘ucraino’, pronunciate tutte 5ognuna. Treinvece ricorre la‘Parlamento’, come pure la‘imprese’ e ‘sanzioni’. Assente invece la. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

