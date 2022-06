Con chi trova a letto la moglie, corna in famiglia: il caso che sconvolge Firenze (Di martedì 21 giugno 2022) corna in famiglia: per questo un uomo di Firenze si è letteralmente rovinato la vita. La vicenda scabrosa di Massimo B., che aveva tradito la consorte andando a letto con la cognata, è finita davanti a un giudice diventando un caso nazionale in grado di fare giurisprudenza per analoghe situazioni. L'adulterio dell'uomo infatti, avvenuto nel quadro di una azienda familiare e dunque con ricadute anche professionali, è stato giudicato dal tribunale non una semplice "relazione extraconiugale", bensì una vera e propria "ingiuria grave" che porta alla revoca "per ingratitudine" di tutte le donazioni di denaro e immobili che la moglie ha fatto al marito fedifrago. Sono stati gli "ermellini" della Corte di Cassazione a confermare la revoca stabilita in precedenza dalla Corte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)in: per questo un uomo disi è letteralmente rovinato la vita. La vicenda scabrosa di Massimo B., che aveva tradito la consorte andando acon la cognata, è finita davanti a un giudice diventando unnazionale in grado di fare giurisprudenza per analoghe situazioni. L'adulterio dell'uomo infatti, avvenuto nel quadro di una azienda familiare e dunque con ricadute anche professionali, è stato giudicato dal tribunale non una semplice "relazione extraconiugale", bensì una vera e propria "ingiuria grave" che porta alla revoca "per ingratitudine" di tutte le donazioni di denaro e immobili che laha fatto al marito fedifrago. Sono stati gli "ermellini" della Corte di Cassazione a confermare la revoca stabilita in precedenza dalla Corte di ...

