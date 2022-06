Brasile, una giudice nega a una bambina di 11 anni vittima di stupro la possibilità di abortire (Di martedì 21 giugno 2022) Un giudice brasiliano ha disposto il ricovero coatto di una bambina di 11 anni presso un centro di accoglienza per impedire che la madre potesse aiutarla a interrompere la gravidanza, frutto di uno stupro. La giudice Joana Ribeiro Zimmer del tribunale dello stato di Santa Catarina ha sottratto il 6 maggio la piccola al genitore e disposto il trasferimento presso la struttura per il “rischio” che venisse eseguita “qualche procedura per operare alla morte del bambino”, dal momento che “se avesse deciso di rimuovere il feto”, si sarebbe trattato di “un’autorizzazione all’omicidio, e uccidere qualcuno è un crimine”. La vicenda è stata denunciata in un’inchiesta giornalistica del portale The Intercept. vittima di stupro all’inizio di quest’anno, la bambina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Unbrasiliano ha disposto il ricovero coatto di unadi 11presso un centro di accoglienza per impedire che la madre potesse aiutarla a interrompere la gravidanza, frutto di uno. LaJoana Ribeiro Zimmer del tribunale dello stato di Santa Catarina ha sottratto il 6 maggio la piccola al genitore e disposto il trasferimento presso la struttura per il “rischio” che venisse eseguita “qualche procedura per operare alla morte del bambino”, dal momento che “se avesse deciso di rimuovere il feto”, si sarebbe trattato di “un’autorizzazione all’omicidio, e uccidere qualcuno è un crimine”. La vicenda è stata denunciata in un’inchiesta giornalistica del portale The Intercept.diall’inizio di quest’anno, la...

