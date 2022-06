Atleti della “Boxing Improta” nella nazionale W.T.K.A. (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasaluce (Ce) – nella giornata di domenica 19 giugno, presso il Palazzetto dello Sport di Velletri, la “Boxing Improta” di Casaluce ha partecipato ai “Campionati Italiani Assoluti W.T.K.A.”. A concorrere per la realtà campana due Atleti, ovvero: Alessandro Shurdak, vincitore del titolo italiano assoluto W.T.K.A. e, di diritto, atleta della nazionale italiana 2022/2023; Davide De Rosa, che, in finale, ha combattuto fino all’ultimo secondo contro un atleta foggiano per, poi, classificarsi al secondo posto ed ottenendo il riconoscimento di vicecampione italiano W.T.K.A. Per De Rosa, il risultato conseguito comporta la convocazione come riserva in nazionale. “E’ stata una manifestazione a cui hanno preso parte tutte le regioni d’Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasaluce (Ce) –giornata di domenica 19 giugno, presso il Palazzetto dello Sport di Velletri, la “” di Casaluce ha partecipato ai “Campionati Italiani Assoluti W.T.K.A.”. A concorrere per la realtà campana due, ovvero: Alessandro Shurdak, vincitore del titolo italiano assoluto W.T.K.A. e, di diritto, atletaitaliana 2022/2023; Davide De Rosa, che, in finale, ha combattuto fino all’ultimo secondo contro un atleta foggiano per, poi, classificarsi al secondo posto ed ottenendo il riconoscimento di vicecampione italiano W.T.K.A. Per De Rosa, il risultato conseguito comporta la convocazione come riserva in. “E’ stata una manifestazione a cui hanno preso parte tutte le regioni d’Italia, ...

