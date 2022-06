AEW | L’infermeria è sempre affollatissima

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 giugno 2022) La AEW si è imbattuta in vari infortuni negli ultimi tempi Oltre a numerose star di spicco che erano già state segnalate come infortunate, ce ne sono anche altre. Lee Johnson non lotta dai primi di Maggio e probabilmente non lo farà per il resto dell’estate. Lunedì è stato confermato a Fightful che Johnson sta combattendo contro un infortunio al ginocchio e sarà fuori combattimento almeno per i prossimi mesi. Non c’è pace per gli Hardy Anche Matt Hardy si è infortunato dopo la sua partecipazione ad AAA TripleMania. Ci è stato detto che aveva gonfiore ad un ginocchio, ma non abbiamo notizie sulla gravità dell’infortunio. I tempi di recupero di Bryan Danielson Inoltre, Fightful ha riferito un paio di settimane fa che Bryan Danielson era fuori combattimento a causa di un infortunio. Wrestling Observer ha riferito che non è stato autorizzato dal punto di vista medico ...