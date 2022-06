WhatsApp ora ti consente di disattivare l’audio e inviare messaggi ai singoli utenti durante le chiamate di gruppo (Di lunedì 20 giugno 2022) Cresce la cassetta degli attrezzi di WhatsApp. E va in una direzione ben precisa: l’app di messaggistica non è semplicemente uno strumento per comunicare one-to-one, ma è sempre di più un qualcosa da utilizzare anche a livello professionale. O, quantomeno, questa è l’ambizione. Si tratta della corsa dell’app verso l’identificazione con strumenti di sempre maggiore utilizzo, soprattutto dopo il distanziamento sociale (e il lockdown) imposto dai social network: le piattaforme di video-call professionali che vengono impiegate nelle realtà aziendali per meeting di staff ristretti o per meeting più allargati. Infatti, WhatsApp ha aggiunto due funzionalità che la candidano direttamente a essere una competitor di Teams, di Zoom o di Meet. LEGGI ANCHE > WhatsApp ora ti consente di controllare chi può vedere ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 giugno 2022) Cresce la cassetta degli attrezzi di. E va in una direzione ben precisa: l’app distica non è semplicemente uno strumento per comunicare one-to-one, ma è sempre di più un qualcosa da utilizzare anche a livello professionale. O, quantomeno, questa è l’ambizione. Si tratta della corsa dell’app verso l’identificazione con strumenti di sempre maggiore utilizzo, soprattutto dopo il distanziamento sociale (e il lockdown) imposto dai social network: le piattaforme di video-call professionali che vengono impiegate nelle realtà aziendali per meeting di staff ristretti o per meeting più allargati. Infatti,ha aggiunto due funzionalità che la candidano direttamente a essere una competitor di Teams, di Zoom o di Meet. LEGGI ANCHE >ora tidi controllare chi può vedere ...

