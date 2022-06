“Un anno di zapping e di streaming” | l’edizione 2021 2022 della guida del MOIGE con il meglio e il peggio di TV | social e web

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – L’evento torna in presenza, dopo due edizioni in digitale. Il report con 300 prodotti di tv e web analizzati dall’Osservatorio Media dell’Associazione è scaricabile gratuitamente dal sito.it Roma, 20 giugno– Viene presentata oggi “Undie di”, lamediatica con le pagelle dele ildi web,e TV (tradizionale e on demand) dell’ultima stagione, redatta dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori. L’Osservatorio ha analizzato 300 prodotti, valutandoli in ottica family friendly. Un’edizione speciale quella, che non soltanto segna il ritorno in presenza dell’evento, dopo due anni di premiazioni digitali, ma ...