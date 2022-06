Ucraina, combattimenti decisivi a Severodonetsk (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Al momento sono in corso combattimenti decisivi a Severodonetsk, nell’est dell’Ucraina, il piano del nemico è di arrivare ai confini della regione di Luhansk entro il 26 giugno. L’esercito russo ha concentrato tutti i suoi sforzi e mezzi per assalire i centri abitati vicini. Cerca di sfondare la difesa dei nostri militari e di accerchiare i difensori di Lysychansk e Severodonetsk”. Così Hanna Malyar, vice ministro della Difesa. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di aver perso il controllo del villaggio di Metyolkine, vicino alla città di Severodonetsk. ”Sfortunatamente non controlliamo più Metyolkine. E il nemico continua a rafforzarsi”, ha detto il governatore regionale di Luhansk Sergei Haidai sui social media. Prima della guerra erano un migliaio le persone ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Al momento sono in corso, nell’est dell’, il piano del nemico è di arrivare ai confini della regione di Luhansk entro il 26 giugno. L’esercito russo ha concentrato tutti i suoi sforzi e mezzi per assalire i centri abitati vicini. Cerca di sfondare la difesa dei nostri militari e di accerchiare i difensori di Lysychansk e”. Così Hanna Malyar, vice ministro della Difesa. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di aver perso il controllo del villaggio di Metyolkine, vicino alla città di. ”Sfortunatamente non controlliamo più Metyolkine. E il nemico continua a rafforzarsi”, ha detto il governatore regionale di Luhansk Sergei Haidai sui social media. Prima della guerra erano un migliaio le persone ...

Pubblicità

fisco24_info : Ucraina, combattimenti decisivi a Severodonetsk: (Adnkronos) - L'esercito russo ha concentrato tutti i suoi sforzi… - TranslateWarIT : Intelligence britannica sul corso dei combattimenti e la situazione in #Ucraina ??Ad oggi, l'aviazione russa non s… - lanf64 : #Ucraina. Bombardate #Lysychansk e altre 13 città, in corso combattimenti a #Severodonetsk . Gli Ucraini sembrano… - paoloigna1 : I combattimenti continuano a #Severodonestk che ancora non è stata del tutto conquistata secondo le fonti dell'… - riccardo_pedote : @GiovaQuez Mesi? Non è ancora chiaro a tutti che ci vorranno anni di combattimenti per liberare l’Ucraina? -