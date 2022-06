Sparatorie a Washington: uccisi due ragazzi e diversi feriti (Di lunedì 20 giugno 2022) Due minorenni morti e tre adulti feriti. E' il bilancio delle due Sparatorie avvenute entrambe a Washington Dc. Un ragazzo di 5 anni ha perso la vita in un conflitto a fuoco avvenuto in una zona ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 giugno 2022) Due minorenni morti e tre adulti. E' il bilancio delle dueavvenute entrambe aDc. Un ragazzo di 5 anni ha perso la vita in un conflitto a fuoco avvenuto in una zona ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Washington, sparatorie in diverse zone della capitale: due adolescenti uccisi [LEGGI] - Agenzia_Ansa : Due adolescenti, di 15 e 16 anni, sono morti in due diverse sparatorie a Washington DC. Nel primo episodio la vitti… - brut_salvadi : RT @Agenzia_Ansa: Due adolescenti, di 15 e 16 anni, sono morti in due diverse sparatorie a Washington DC. Nel primo episodio la vittima è u… - infooggi : Sparatorie a Washington, morti due adolescenti | InfoOggi - TommasoChimenti : RT @GiaPettinelli: Sparatorie a Washington, morti due adolescenti - Mondo - ANSA -