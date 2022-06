(Di lunedì 20 giugno 2022) Sapevate cheruppe il naso aDedurante le riprese di un film? È stato l'attore di Toro Scatenato a confermare l'accaduto qualche tempo fa... Sul set di un film può succedere davvero di tutto, comeruppe accidentalmente il naso aDecon una... E finì con il raddrizzarglielo! Accadde sul set di Risvegli, il film del 1990 diretto da Penny Marshall. E dire che qui non c'erano di mezzo ring, guantoni da boxe, o membri della mafia con vendette da portare avanti... Infatti, riporta anche Slash Film, tutto avvenne durante una scena in cui il personaggio di Destava avendo un attacco epilettico, e quello di, che ...

Lavora al fianco di Robin Williams in Una voce nella notte di Patrick Stettner; di Helen Mirren, Anthony Hopkins e Scarlett Johansson in Hitchcock di Sacha Gervasi; di ... Robin Williams, Robert De Niro ricorda quando si beccò una gomitata in faccia da lui: "Mi risistemò il naso!" Sapevate che Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro durante le riprese di un film È stato l'attore di Toro Scatenato a confermare l'accaduto qualche tempo fa... Sul set di un film può succeder ...